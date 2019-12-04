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Espreso.tvОбществоДубилет подаст законопроект, которым предусматривается отмена книг учета для ФЛП

Дубилет подаст законопроект, которым предусматривается отмена книг учета для ФЛП

Дмитрий Дубилет
фото: censor.net
Министр Кабмина Дмитрий Дубилет вместе с нардепом от "Голоса" Ярославом Железняком намерены подать 4 декабря новый законопроект по ФЛП

Об этом сообщает Дмитрий Дубилет в своем Facebook.

"Сегодня вместе с Ярослав Железняк регистрируем законопроект, который несколько упростит взаимодействие с налоговой", - пишет нардеп.

По его словам, законопроект предусматривает отмену книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС. Дубилет отметил, что во время общения в комментариях на Facebook, пользователи чаще всего упоминали о книгах учета для физических лиц предпринимателей.

Также по его словам за законопроект предварительно собрали больше всего подписей народных депутатов.

Ранее Дмитрий Дубилет анонсировал сервис , который позволит избавиться от бумажных квитанций об оплате.

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