Дубилет подаст законопроект, которым предусматривается отмена книг учета для ФЛП
4 декабря, 2019, 09:28
Об этом сообщает Дмитрий Дубилет в своем Facebook.
Министр Кабмина Дмитрий Дубилет вместе с нардепом от "Голоса" Ярославом Железняком намерены подать 4 декабря новый законопроект по ФЛП
Об этом сообщает Дмитрий Дубилет в своем Facebook.
"Сегодня вместе с Ярослав Железняк регистрируем законопроект, который несколько упростит взаимодействие с налоговой", - пишет нардеп.
По его словам, законопроект предусматривает отмену книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС. Дубилет отметил, что во время общения в комментариях на Facebook, пользователи чаще всего упоминали о книгах учета для физических лиц предпринимателей.
Также по его словам за законопроект предварительно собрали больше всего подписей народных депутатов.
Ранее Дмитрий Дубилет анонсировал сервис , который позволит избавиться от бумажных квитанций об оплате.
Читайте также
-
-
29 ноября, 2019 Шахтеры или трусы? 5 книг, которые помогут определиться
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
Читайте также
-
29 ноября, 2019 Шахтеры или трусы? 5 книг, которые помогут определиться
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ