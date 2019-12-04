Дубилет подаст законопроект, которым предусматривается отмена книг учета для ФЛП

4 декабря, 2019, 09:28

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет вместе с нардепом от "Голоса" Ярославом Железняком намерены подать 4 декабря новый законопроект по ФЛП

Об этом сообщает Дмитрий Дубилет в своем Facebook.



"Сегодня вместе с Ярослав Железняк регистрируем законопроект, который несколько упростит взаимодействие с налоговой", - пишет нардеп.



По его словам, законопроект предусматривает отмену книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС. Дубилет отметил, что во время общения в комментариях на Facebook, пользователи чаще всего упоминали о книгах учета для физических лиц предпринимателей.



Также по его словам за законопроект предварительно собрали больше всего подписей народных депутатов.

Ранее Дмитрий Дубилет анонсировал сервис , который позволит избавиться от бумажных квитанций об оплате.