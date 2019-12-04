Денисова заявила о пытках в России украинского политзаключенного Якименко

4 декабря, 2019, 14:48

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявляет, что к активисту "Автомайдана" Владимиру Якименко, осужденному в России, применяют физическое насилие и отказывают в предоставлении медпомощи

Об этом сообщила Денисова на своей странице в Facebook.

"Получила информацию о вопиющей ситуации с нарушением прав незаконно осужденного гражданина Украины Владимира Якименко, который содержится в ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области", - заявила Денисова.

По ее словам, в Якименко существенно ухудшилось состояние здоровья. Он страдает от боли в животе и ключицы, также имеет проблемы с зубами. Несмотря на существующие проблемы со здоровьем, медицинские работники пенитенциарного учреждения не оказывают необходимой помощи. Гражданина Украины под давлением заставили подписать отказ от полного медицинского обследования.

"По имеющейся информации, работники исправительного учреждения применяют к нему физическое насилие, а именно наносят удары по почкам, выводят на улицу при минусовой температуре и заставляют раздеваться до гола, после чего начинают проводить длительный досмотр личных вещей. Есть факт о предвзятом отношении к нему из-за его гражданства ", - подчеркнула Денсова.

Она добавила, что Якименко не обеспечен одеждой установленного образца, соответствующей сезону и климатическим условиям. В частности, ему было выдано обувь, которая не подходят по размеру, что привело к травмам ног.

В то же время, жене Владимира администрацией исправительной колонии было отказано в принятии посылки с теплыми вещами и лекарствами для заключенного без объяснения причин.

"Обращаюсь к советнику-посланнику временно поверенного Украины по делам Украины в РФ Василию Покатило с просьбой срочно проверить условия содержания и обеспечить Владимира Якименко соответствующей консульско-правовой помощью", - заявила уполномоченная по правам человека.