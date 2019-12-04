Брат наркобарона Эскобара создал "гибкий" смартфон: чтобы доказать Apple, что такие могут стоить менее $ 1 тыс.

4 декабря, 2019, 10:38

Роберт Эскобар, родной брат погибшего колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, запустил в продажу бюджетный гибкий телефон Escobar Fold 1. Он рассчитывает таким образом побороть Apple

Об этом сообщает Digital Trends.

Смартфон работает на операционной системе Android 9.0. В нем есть две камеры с разрешением в 16 и 20 мегапикселей и 7,8 дюймовый экран AMOLED Full HD +. Телефон предназначен для двух SIM-карт.

Стоимость телефона 349 долларов - примерно 8350 гривен.

"Я сказал многим, что "побью" Apple и я сделаю это. Я отказался от сетей магазинов, в которых продавать свои телефоны, чтобы клиенты могли приобрести гаджет направления ", - сказал Роберт Эскобар.

Он добавил, что в начале следующего года планирует подать коллективный иск против Apple.

"Они обманывают людей и продают ненужные телефоны по завышенной цене. 6 января 2020 в суд Калифорнии будет подан коллективный иск на $ 30 млрд. Мы хотим, чтобы Apple вернула людям часть своей нелегальной прибыли ", - подчеркнул брат наркобарона.