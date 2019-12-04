Более 3 тыс. добровольцев получат статус участника боевых действий, - министр по делам ветеранов
Об этом сегодня на брифинге сообщила министр по делам ветеранов Оксана Коляда и координатор Службы социальной защиты добровольцев Анастасия Римар, сообщает LB.ua .
"Принятие законопроекта 2045-1 позволит более 3 тыс. ветеранов-добровольцам получить в будущем все социальные гарантии, которые есть в Украине для ветеранов", - отметила министр.
По словам Римар, нормы закона распространятся на формирование, не вошедшие в официальные структуры, которых на сегодня 3: "Добровольческий Украинский корпус", "Украинская добровольческая армия" и батальон "ОУН".
Для получения статуса участника боевых действий добровольцу необходимо будет подать 3 свидетельства от бойцов, которые уже имеют такой статус, или инвалидов войны.
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В Раде приняли закон о статусе участника боевых действий для добровольцев.
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