Близкий к Трампу сенатор: 1000%, что в выборы вмешивалась РФ, а не Украина
4 декабря, 2019, 15:46
Глава юридического комитета Сената республиканец Линдси Грэм "на 1000% уверен", что именно Россия, а не Украина вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году
Об этом сообщает CNN.
"Это были русские. Я на 1000% уверен, что взлом сервера Национального комитета Демократической партии - работа российских спецслужб, больше ничья", - заявил сенатор Грэм журналистам.
"Что касается Украины, то она не имела никакого отношения ко взлому сервера демократов и похищению электронных писем", - добавил он.
Эта позиция Линдси Грэма расходится с мнением его однопартийца Дональда Трампа и других республиканцев.
В то же время Грэм активно поддерживает главу Белого дома и критически относится к расследованию по импичменту, который проводит управляемая демократами Палата представителей.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-