Близкий к Трампу сенатор: 1000%, что в выборы вмешивалась РФ, а не Украина

4 декабря, 2019, 15:46

Глава юридического комитета Сената республиканец Линдси Грэм "на 1000% уверен", что именно Россия, а не Украина вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году

Об этом сообщает CNN.

"Это были русские. Я на 1000% уверен, что взлом сервера Национального комитета Демократической партии - работа российских спецслужб, больше ничья", - заявил сенатор Грэм журналистам.

"Что касается Украины, то она не имела никакого отношения ко взлому сервера демократов и похищению электронных писем", - добавил он.

Эта позиция Линдси Грэма расходится с мнением его однопартийца Дональда Трампа и других республиканцев.

В то же время Грэм активно поддерживает главу Белого дома и критически относится к расследованию по импичменту, который проводит управляемая демократами Палата представителей.