Банкоматы и терминалы ПриватБанка начали принимать карты платежной системы UnionPay

4 декабря, 2019, 16:58

ПриватБанк начал поддерживать обслуживание карт китайской платежной системы UnionPay в своих банкоматах и платежных терминалах

Об этом сообщает пресс-служба банка.

С 3 декабря держатели карт системы Union Pay могут снять с них деньги в банкоматах, а также оплатить услуги через платежные терминалы ПриватБанка.

По словам главы правления ПриватБанка Петра Крумханзла, нововведение поможет украинскому бизнесу привлечь больше китайских потребителей.

"Выход на отечественный рынок нового ведущего международного партнера означает и новые возможности для банковского сектора Украины в рамках интеграции в мировую финансовую систему", - добавил Крумханзл.

В дальнейшем ПриватБанк и Union Pay планируют разработать совместные платежные продукты, способствующие модернизации украинской индустрии платежей.

"UnionPay накопила богатый опыт в разработке инновационных платежей, реализации проектов "умного города", финансовой интеграции и готова участвовать в развитии платежной индустрии в Украине", - отметил президент China UnionPay Ши Венчао.