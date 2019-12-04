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Espreso.tvОбществоБанкоматы и терминалы ПриватБанка начали принимать карты платежной системы UnionPay

Банкоматы и терминалы ПриватБанка начали принимать карты платежной системы UnionPay


фото: ekrd.com.ua
ПриватБанк начал поддерживать обслуживание карт китайской платежной системы UnionPay в своих банкоматах и платежных терминалах

Об этом сообщает пресс-служба банка.

С 3 декабря держатели карт системы Union Pay могут снять с них деньги в банкоматах, а также оплатить услуги через платежные терминалы ПриватБанка.

По словам главы правления ПриватБанка Петра Крумханзла, нововведение поможет украинскому бизнесу привлечь больше китайских потребителей.

"Выход на отечественный рынок нового ведущего международного партнера означает и новые возможности для банковского сектора Украины в рамках интеграции в мировую финансовую систему", - добавил Крумханзл.

В дальнейшем ПриватБанк и Union Pay планируют разработать совместные платежные продукты, способствующие модернизации украинской индустрии платежей.

"UnionPay накопила богатый опыт в разработке инновационных платежей, реализации проектов "умного города", финансовой интеграции и готова участвовать в развитии платежной индустрии в Украине", - отметил президент China UnionPay Ши Венчао.

  • Отметим, Украина стала 178-й страной мира, в которой поддерживается сервис обслуживания карт UnionPay. Карточки UnionPay эмитируются в 58 странах.

 

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