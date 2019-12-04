Автобусный лоукостер FlixBus запустил первый в Украине "брендированный" маршрут
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС) .
Отмечается, что рейсы будут осуществлять по направлению Одесса-Пльзень (Чехия). По маршруту следования автобус будет проезжать Тернополь, Львов, Краков и Прагу.
Первый выезд состоится уже 11 декабря. Продажа билетов стартует 4 декабря. В период распродажи цена билетов на маршруте Одесса-Пльзень составит от 99 грн.
Перевозки будут осуществляться тремя брендированными автобусами Setra 2014-2015 годов выпуска.
Перевозки в автобусах в фирменной зеленой ливрее и с соответствующим брендированием FlixBus означают, что в соответствии с политикой компании, автобусы должны соответствовать всем стандартам европейского FlixBus.
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