Активисты требовали у Кабмина отставки Оржель

4 декабря, 2019, 12:46

Представители профсоюза работников атомной энергетики и промышленности проводят акцию у здания Кабинета министров, требуя отставки министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржель

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Кабинет министров на сегодняшнем заседании проведет решение о назначении временно исполняющего обязанности президента" Энергоатома ". Я знаю, что ни один из этих специалистов, готовых отстаивать интересы НАЭК, не согласился занять должность президента. Поэтому они сегодня назначат человека, которому свяжут руки, заведут пророссийский менеджмент и будут разрушать нашу отрасль изнутри ", - сказал глава Атомпрофсоюза Валерий Матов.

Он отмечает, что Оржель мешает прозападная позиция Недашковский, который выступал против импорта российской электроэнергии в Украине.

Министерство объяснило увольнение Недашковского "неэффективным менеджментом».