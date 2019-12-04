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Espreso.tvОбществоАктивисты требовали у Кабмина отставки Оржель

Активисты требовали у Кабмина отставки Оржель


фото: Атомпрофспілка
Представители профсоюза работников атомной энергетики и промышленности проводят акцию у здания Кабинета министров, требуя отставки министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржель

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Кабинет министров на сегодняшнем заседании проведет решение о назначении временно исполняющего обязанности президента" Энергоатома ". Я знаю, что ни один из этих специалистов, готовых отстаивать интересы НАЭК, не согласился занять должность президента. Поэтому они сегодня назначат человека, которому свяжут руки, заведут пророссийский менеджмент и будут разрушать нашу отрасль изнутри ", - сказал глава Атомпрофсоюза Валерий Матов.

Он отмечает, что Оржель мешает прозападная позиция Недашковский, который выступал против импорта российской электроэнергии в Украине.

Министерство объяснило увольнение Недашковского "неэффективным менеджментом».

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