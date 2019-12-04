Активисты требовали у Кабмина отставки Оржель
4 декабря, 2019, 12:46
Представители профсоюза работников атомной энергетики и промышленности проводят акцию у здания Кабинета министров, требуя отставки министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржель
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Кабинет министров на сегодняшнем заседании проведет решение о назначении временно исполняющего обязанности президента" Энергоатома ". Я знаю, что ни один из этих специалистов, готовых отстаивать интересы НАЭК, не согласился занять должность президента. Поэтому они сегодня назначат человека, которому свяжут руки, заведут пророссийский менеджмент и будут разрушать нашу отрасль изнутри ", - сказал глава Атомпрофсоюза Валерий Матов.
Он отмечает, что Оржель мешает прозападная позиция Недашковский, который выступал против импорта российской электроэнергии в Украине.
Министерство объяснило увольнение Недашковского "неэффективным менеджментом».
- Напомним, что 27 ноября Кабмин принял решение об увольнении главы государственной компании Энергоатом Юрий Недашковский.
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