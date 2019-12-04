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Espreso.tvОбщество5 декабря КПВВ "Гнутово" работать не будет

5 декабря КПВВ "Гнутово" работать не будет

5 декабря контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" осуществляться не будут

Об этом сообщает штаб ООС.

В связи с проведением ремонтных работ электрической сети завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" осуществляться не будут.

Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения
Работа КПВВ "Гнутово" будет восстановлено в 8.00 6 декабря 2019 года.

  • Пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне ООС с 1 декабря 2019 года перешли на зимний график.
 
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