5 декабря КПВВ "Гнутово" работать не будет
4 декабря, 2019, 18:36
Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения
5 декабря контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" осуществляться не будут
Об этом сообщает штаб ООС.
В связи с проведением ремонтных работ электрической сети завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" осуществляться не будут.
Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения
Работа КПВВ "Гнутово" будет восстановлено в 8.00 6 декабря 2019 года.
- Пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне ООС с 1 декабря 2019 года перешли на зимний график.
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