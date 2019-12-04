5 декабря КПВВ "Гнутово" работать не будет

4 декабря, 2019, 18:36

5 декабря контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" осуществляться не будут

Об этом сообщает штаб ООС.

В связи с проведением ремонтных работ электрической сети завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" осуществляться не будут.

Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения

Работа КПВВ "Гнутово" будет восстановлено в 8.00 6 декабря 2019 года.