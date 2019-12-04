5 декабря Арсений Яценюк откроет Безопасностный Форум молодых лидеров во Львове
Тема Форума: "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство".
Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине.
Форум проходит накануне встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая запланирована на 9 декабря 2019 в Париже. В центре разговора - российская агрессия против Украины и война в Донбассе.
Это первая региональная встреча, которая является своеобразным продолжением Форума Безопасности для молодежи, который традиционно проводится в Киеве. Семь лет подряд, более 500 заявок ежегодно - это стало стимулом развивать интеллектуальные дискуссии в регионах Украины.
Участниками форума станут 100 молодых лидеров из западных областей Украины, которые стали победителями отборочного конкурса.
Участие в форуме также примут Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза, уважаемые эксперты из Грузии, Канады, Польши, США, Украины, Франции.
Форум начнется в 10.00.
Выступление Арсения Яценюка запланирован в 10.30.
Аккредитация представителей СМИ.
Аккредитационная форма будет открыта до 4 декабря, 18:00 ч.
Смотрите трансляцию на Open Ukraine Facebook и YouTube .
Программу можно скачать здесь - Программа (рус.) / Agenda (англ.).
Детали - на сайте .
Официальный хэштег #ylsf
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-