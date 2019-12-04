5 декабря Арсений Яценюк откроет Безопасностный Форум молодых лидеров во Львове

4 декабря, 2019, 12:57

В четверг, 5 декабря, во Львове пройдет первый региональный форум по молодых лидеров, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину"

Тема Форума: "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство".

Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине.

Форум проходит накануне встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая запланирована на 9 декабря 2019 в Париже. В центре разговора - российская агрессия против Украины и война в Донбассе.

Это первая региональная встреча, которая является своеобразным продолжением Форума Безопасности для молодежи, который традиционно проводится в Киеве. Семь лет подряд, более 500 заявок ежегодно - это стало стимулом развивать интеллектуальные дискуссии в регионах Украины.

Участниками форума станут 100 молодых лидеров из западных областей Украины, которые стали победителями отборочного конкурса.

Участие в форуме также примут Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза, уважаемые эксперты из Грузии, Канады, Польши, США, Украины, Франции.

Форум начнется в 10.00.

Выступление Арсения Яценюка запланирован в 10.30.

Аккредитация представителей СМИ.

Аккредитационная форма будет открыта до 4 декабря, 18:00 ч.

Смотрите трансляцию на Open Ukraine Facebook и YouTube .

Программу можно скачать здесь - Программа (рус.) / Agenda (англ.).

Детали - на сайте .

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