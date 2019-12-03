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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал "дорожные" законы

Зеленский подписал "дорожные" законы


фото: zik
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о введении трехлетнего планирования в сфере строительства и ремонта дорог общего пользования

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Документ отменяет согласование с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета перечней объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог", - объяснено в сообщении.

Там отмечают, что в бюджете на каждый год будут рассчитывать сумму расходов, необходимую на осуществление строительства и ремонта дорог, определенных в специальной правительственной программе, которая заключается сроком на 3 года. Этот перечень будет утверждаться ежегодно.

 
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