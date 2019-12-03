Зеленский подписал "дорожные" законы

3 декабря, 2019, 11:11

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Документ отменяет согласование с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета перечней объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог", - объяснено в сообщении.

Там отмечают, что в бюджете на каждый год будут рассчитывать сумму расходов, необходимую на осуществление строительства и ремонта дорог, определенных в специальной правительственной программе, которая заключается сроком на 3 года. Этот перечень будет утверждаться ежегодно.