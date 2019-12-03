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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил главой Волыни экс-заместителя председателя Луганской ОГА

Зеленский назначил главой Волыни экс-заместителя председателя Луганской ОГА


фото: Волиньpost
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Волынской облгосадминистрации Юрия Погуляйко

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

"Назначить Погуляйко Юрия Михайловича председателем Волынской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

В декларации Погуляйко отмечается, что в его собственности есть 700 кв м земельного участка в Луганске, а его жена Виктория владеет квартирами в Киеве и Луганске, а также половиной квартиры в Луганске.

Ранее Погуляйко работал заместителем председателя Луганской областной государственной администрации. Также имеет опыт работы участковым инспектором милиции, оперуполномоченным Госслужбы борьбы с экономической преступностью Краснодонского городского отдела УМВД Украины в Луганской области.

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