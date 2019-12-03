Зеленский назначил главой Волыни экс-заместителя председателя Луганской ОГА

3 декабря, 2019, 19:24

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

"Назначить Погуляйко Юрия Михайловича председателем Волынской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

В декларации Погуляйко отмечается, что в его собственности есть 700 кв м земельного участка в Луганске, а его жена Виктория владеет квартирами в Киеве и Луганске, а также половиной квартиры в Луганске.

Ранее Погуляйко работал заместителем председателя Луганской областной государственной администрации. Также имеет опыт работы участковым инспектором милиции, оперуполномоченным Госслужбы борьбы с экономической преступностью Краснодонского городского отдела УМВД Украины в Луганской области.