Зеленский назначил главой Волыни экс-заместителя председателя Луганской ОГА
3 декабря, 2019, 19:24
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Волынской облгосадминистрации Юрия Погуляйко
Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.
"Назначить Погуляйко Юрия Михайловича председателем Волынской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
В декларации Погуляйко отмечается, что в его собственности есть 700 кв м земельного участка в Луганске, а его жена Виктория владеет квартирами в Киеве и Луганске, а также половиной квартиры в Луганске.
Ранее Погуляйко работал заместителем председателя Луганской областной государственной администрации. Также имеет опыт работы участковым инспектором милиции, оперуполномоченным Госслужбы борьбы с экономической преступностью Краснодонского городского отдела УМВД Украины в Луганской области.
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