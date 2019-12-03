Заместитель госсекретаря США заявил, что ему не известны доказательства вмешательства Украины в выборы президента

3 декабря, 2019, 21:00

Заместитель госсекретаря США Дэвид Гейл подтвердил, что не существует доказательств вмешательства Украины в выборы президента США

Об этом он заявил во время слушаний в Комитете по международным отношениям Сената США, сообщает Укринформ.

"Является ли вмешательство Кремля в наши выборы 2016 ложью?" - спросил сенатор-демократ Роберт Менендез в Гейла.

Заместитель госсекретаря США однозначно ответил: "Нет".

"Известны ли вам хоть какие-то доказательства, что Украина вмешивалась в выборы 2016 года в США?" - продолжил законодатель.

"Нет, не известны", - сказал Гейл.

Далее Менендез напомнил о выступлении бывшей советницы президента Трампа по России и Европе Фионы Хилл, которая назвала высказывания о якобы влиянии Украины на выборах в США "выдумкой, разработанной и распространенной же спецслужбами РФ". Он спросил Гейла, есть ли моменты в заявлении Гилл, с которыми он не согласен.

"Не имею (возражений, - ред.)", - отметил заместитель государственного секретаря США.

Гейл также согласился, что эта риторика является одним из нарративов агрессивной российской пропаганды.