За нарушение норм "кодекса этики" нардепов "Слуги народа" будут исключать из фракции, - Арахамия

3 декабря, 2019, 19:03

Во фракции "Слуга народа" завершили разработку "кодекса этики", за нарушение которого депутатов будут исключать из состава монобольшинства

Об этом заявил председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

"Там всего две страницы. Например, принимать решения фракции, не лгать своим коллегам, не позорить членов своей партии, высказывать все претензии сначала во внутреннем поле, чтобы мы могли разобраться. Это нормальное поведение человека. Это будет как меморандум, где депутат подписывается. Вдруг что, мы достанем и спросим: "Ты же подписывался?" - сказал Арахамия.

По словам председателя фракции "Слуги народа", документ будет внутрифракционным и не будет голосоваться в зале. Однако все депутаты фракции должны будут поставить подпись под этим документом.

Нардеп отметил, что за нарушение "кодекса" будут "маленькие санкции" в виде системы предупреждений, а самой жесткой мерой наказания будет исключение из фракции.

"Юридической силы там не может быть, но там прописано "за системное нарушение кодекса исключать из фракции". Фракция будет исключать", - добавил Арахамия.

Председатель фракции "Слуги народа" отметил, что с документом уже знакомятся депутаты- "слуги".