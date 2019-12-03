Итоговый документ "нормандского саммита" не содержит суперпрорывных идей, - Кулеба
3 декабря, 2019, 07:38
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба пояснил, что итоговый документ нормандской встречи будет нести политические, а не юридические договоренности
Об этом Кулеба рассказал в эфире одного из телевизионных каналов, информирует Liga .
"Коммюнике является политическим документом. Речь не будет идти о каких-либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя Украинское государство в лице президента. Пока коммюнике является очень дипломатичным. Я вам скажу, что этот документ не содержит каких-либо суперпрорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров", - пояснил он.
Кулеба также добавил, что итоговый документ будет "мясом", которое можно затем усовершенствовать и дополнить "вещами, о которых удастся договориться".
Напомним, что саммит "нормандской четверки" состоится в Париже 9 декабря.
- Ранее Владимир Зеленский заявлял , что воспринимает нормандскую встречу, как возможность решения вопроса Крыма.
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