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Espreso.tvОбществоИтоговый документ "нормандского саммита" не содержит суперпрорывных идей, - Кулеба

Итоговый документ "нормандского саммита" не содержит суперпрорывных идей, - Кулеба

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба пояснил, что итоговый документ нормандской встречи будет нести политические, а не юридические договоренности

Об этом Кулеба рассказал в эфире одного из телевизионных каналов, информирует Liga .

"Коммюнике является политическим документом. Речь не будет идти о каких-либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя Украинское государство в лице президента. Пока коммюнике является очень дипломатичным. Я вам скажу, что этот документ не содержит каких-либо суперпрорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров", - пояснил он.

Кулеба также добавил, что итоговый документ будет "мясом", которое можно затем усовершенствовать и дополнить "вещами, о которых удастся договориться".

Напомним, что саммит "нормандской четверки" состоится в Париже 9 декабря.

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