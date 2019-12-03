Ибрагимович отказался от предложений из Англии ради "Милана"

3 декабря, 2019, 10:55

Знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович отклонил предложения от английских клубов и решил присоединиться к итальянскому "Милану"

Об этом сообщает The Telegraph.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович получил предложения от нескольких клубов АПЛ, но отклонил их, решив вернуться в итальянский "Милан", за который он выступал в 2010-2012 годах.

38-летний форвард уже согласовал контракт с клубом сроком на 18 месяцев. Ожидается, что стороны оформят соглашение 15 декабря, в юбилейный день, когда "Милану" исполняется 120 лет.

В 2019 году Ибрагимович провел 31 поединок в составе американского "Лос-Анджелес Гэлакси", забил 31 гол и сделал 8 результативных передач.