Ибрагимович отказался от предложений из Англии ради "Милана"
3 декабря, 2019, 10:55
Знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович отклонил предложения от английских клубов и решил присоединиться к итальянскому "Милану"
Об этом сообщает The Telegraph.
Шведский нападающий Златан Ибрагимович получил предложения от нескольких клубов АПЛ, но отклонил их, решив вернуться в итальянский "Милан", за который он выступал в 2010-2012 годах.
38-летний форвард уже согласовал контракт с клубом сроком на 18 месяцев. Ожидается, что стороны оформят соглашение 15 декабря, в юбилейный день, когда "Милану" исполняется 120 лет.
В 2019 году Ибрагимович провел 31 поединок в составе американского "Лос-Анджелес Гэлакси", забил 31 гол и сделал 8 результативных передач.
- 28 ноября фаны "Мальме" надели на статую питомца клуба Златана Ибрагимовича мусорный пакет, потому что футболист стал владельцем другой шведской команды - "Хаммарбю"
- 26 ноября экс-форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович намекнул на переход в шведский футбольный клуб "Хаммарбю".
- 22 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что шведский форвард Златан Ибрагимович даже в 38 лет способен помочь итальянскому "Милану".
- 21 ноября итальянский "Милан" предложил шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу полуторагодовалый контракт на сумму 6 млн евро .
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