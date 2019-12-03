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Espreso.tvОбществоЯсько возглавит международный комитет ВР и останется главой делегации в ПАСЕ

Ясько возглавит международный комитет ВР и останется главой делегации в ПАСЕ


фото: fakty.com.ua
Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, которую накануне фракция избрала преемником Богдана Яременко на посту главы комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, пока остается главой постоянной делегации парламента в ПАСЕ

Об этом журналистам во вторник сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, кто в связи с избранием Ясько на должность главы комитета будет возглавлять делегацию в ПАСЕ, Арахамия сказал: "Пока она".

"Если окажется, что это слишком много работы, то мы вместе с Лизой пообщаемся и определим кого-то нового, если в этом будет необходимость", - добавил Арахамия.

Он не исключил, что парламент во время пленарной недели 3-6 декабря рассмотрит вопрос об освобождении Яременко с должности председателя комитета.

На заседание 2 декабря фракция "Слуга народа" решила, что Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Яременко возглавит Елизавета Ясько.

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