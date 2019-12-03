Вернуться к покупке российского газа - это и есть настоящая капитуляция, - Порошенко
3 декабря, 2019, 11:46
Украина уже пятый год не покупает российский газ, и сегодня и нет никакой причины возвращаться к газовой кабале Кремля
Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.
"Пошел уже пятый год, когда Украина не покупает газ в России. Мы вполне довольны поставками газа из Европы. И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его в России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина - это и есть настоящая капитуляция", - подчеркнул Порошенко.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-