Вернуться к покупке российского газа - это и есть настоящая капитуляция, - Порошенко

3 декабря, 2019, 11:46

Украина уже пятый год не покупает российский газ, и сегодня и нет никакой причины возвращаться к газовой кабале Кремля

Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Пошел уже пятый год, когда Украина не покупает газ в России. Мы вполне довольны поставками газа из Европы. И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его в России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина - это и есть настоящая капитуляция", - подчеркнул Порошенко.