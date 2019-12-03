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Espreso.tvОбществоВернуться к покупке российского газа - это и есть настоящая капитуляция, - Порошенко

Вернуться к покупке российского газа - это и есть настоящая капитуляция, - Порошенко


фото: eurosolidarity.org
Украина уже пятый год не покупает российский газ, и сегодня и нет никакой причины возвращаться к газовой кабале Кремля

Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Пошел уже пятый год, когда Украина не покупает газ в России. Мы вполне довольны поставками газа из Европы. И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его в России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина - это и есть настоящая капитуляция", - подчеркнул Порошенко.

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