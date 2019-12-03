В Украине запустили денежные переводы через Viber: как это работает

3 декабря, 2019, 13:08

Компании Mastercard и Rakuten Viber совместно с NeoPay и Edenlab представили сервис денежных переводов Moneytou, который позволяет переводить деньги, общаясь в Viber

Об этом пишет AIN.UA.

Для перевода средств не нужно вводить номер карты получателя - достаточно, чтобы получатель был среди контактов в Viber или знать его номер телефона. Переводить деньги в Viber могут держатели карт любого украинского банка, любой платежной системы, которые пользуются мессенджером, зарегистрированным на номер украинского мобильного оператора.

Украина стала второй страной, где доступен сервис Moneytou. Ранее он также был запущен в Венгрии, а вскоре география сервиса расширится на Румынию, Сербию и Болгарию.

В сервис Moneytou интегрированная технология Mastercard Send и цифровой кошелек Masterpass, в который можно добавить карты любого украинского банка, любой платежной системы.

Чтобы перевести деньги в Viber, отправителю необходимо:

В окне чата нажать кнопку Gif + и выбрать сервис Moneytou;

Нажать "Отправить перевод" и выбрать карту в цифровом кошельке Masterpass, с которой будет осуществлен перевод;

Ввести необходимую сумму перевода и отправить деньги;

Подтвердить отправку сообщения получателя о поступлении средств.

Для того чтобы получить деньги через Viber с помощью Moneytou, пользователю необходимо:

Открыть сообщение о поступлении денег в чате;

Выбрать карту в кошельке Masterpass для зачисления средств;

Средства автоматически зачисляются на выбранную карту.

Создать цифровой кошелек как получатель, так и отправитель может непосредственно в Viber: для этого нужно только один раз ввести данные платежной карты во время первого отправления или получения средств.

Комиссия составляет 5 грн + 1% от суммы перевода. Максимальная сумма одного перевода - 14 900 грн.

Если получатель в течение 7 дней не подтвердит получения перевода, деньги автоматически вернутся на карту отправителя.