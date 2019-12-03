В России объявили в розыск экс-нардепа Мосийчука

3 декабря, 2019, 16:14

Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение бывшему депутату Верховной Рады Игорю Мосийчуку за нападение на посольство России в Киеве в марте 2016 года и объявил его в розыск

Об этом сообщает Слово и Дело со ссылкой на сайт комитета.

"Получены неопровержимые доказательства участия в нападении на посольство бывшего депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (360 УК РФ), он объявлен в розыск", - сказала представитель СКР Светлана Петренко.

Также в СК РФ отметили, что ранее возбудили дела против других депутатов из ВР - Владимира Парасюка, Андрея Лозового; перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский.