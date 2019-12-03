В Конгрессе отреагировали на отказ Трампа прийти на слушания по импичменту
3 декабря, 2019, 11:23
Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джерролд Надлер разочарован отказом президента Дональда Трампа принять участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента
Об этом пишет Reuters.
"Поздно вечером президент и его адвокат отклонили наше приглашение принять участие в слушаниях в среду. Его ответ вызывает досаду, потому что разрешение президенту на участие был приоритетом Палаты представителей с самого начала", - сказал демократ Надлер.
Напомним, что юридический комитет Палаты представителей Конгресса США назначил первое слушание на среду, 4 декабря.
На слушания пригласили Трампа и его адвокатов, но они отказались прийти. 4 декабря Трамп должен быть на саммите НАТО в Лондоне.
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