 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Конгрессе отреагировали на отказ Трампа прийти на слушания по импичменту

В Конгрессе отреагировали на отказ Трампа прийти на слушания по импичменту

Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джерролд Надлер разочарован отказом президента Дональда Трампа принять участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента

Об этом пишет Reuters.

"Поздно вечером президент и его адвокат отклонили наше приглашение принять участие в слушаниях в среду. Его ответ вызывает досаду, потому что разрешение президенту на участие был приоритетом Палаты представителей с самого начала", - сказал демократ Надлер.

Напомним, что юридический комитет Палаты представителей Конгресса США назначил первое слушание на среду, 4 декабря.

На слушания пригласили Трампа и его адвокатов, но они отказались прийти. 4 декабря Трамп должен быть на саммите НАТО в Лондоне.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 декабря, 2019 вторник

больше новостей

3 декабря, 2019 вторник

2 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать