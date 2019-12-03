В Британии автомобиль въехал в группу школьников, есть погибший

3 декабря, 2019, 11:32

В английском графстве Эссекс водитель Ford KA въехал в группу школьников, в результате чего один мальчик погиб, а еще 6 детей получили травмы

Об этом сообщает полиция в Twitter.

"Инцидент произошел в городе Лоусон около 15:20 в понедельник. В группу школьников врезался серебристый Ford KA, после чего водитель автомобиля скрылся с места происшествия. По данным полиции, в результате инцидента погиб 12-летний мальчик, а еще 6 человек получили травмы" , - говорится в сообщении.

Жизни пострадавших уже ничего не угрожает.

A 51-year-old man from #Loughton has been arrested on suspicion of a number of offences including murder and attempted murder.



We would like to thank anyone who shared our media appeal.



Read our full update here: https://t.co/HI457LBQxT https://t.co/4suZ6G476J - Essex Police (@EssexPoliceUK) December 2, 2019

Впоследствии британские правоохранители заявили, что арестовали виновника трагедии - им оказался 51-летний местный житель.