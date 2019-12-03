Уровень знаний украинских школьников ниже среднего, - международное исследование

3 декабря, 2019, 17:09

Украинские школьники оказались примерно в середине списка исследования качества образования PISA-2018

Об этом сообщил Deutsche Welle.

Главная задача - оценить, насколько ученик может применить свои знания в реальных жизненных ситуациях и готов к полноценному участию в жизни общества.

Исследование PISA (Programme for International Student Assessment / Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся) проходит под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Впервые исследование провели в 2000 году.

С тех пор участниками исследования стали много стран, которые не являются членами ОЭСР. Всего в списке 78 участников.

Украина в этот раз впервые присоединилась к исследованию.

Знание тестируют раз в три года у 15-летних школьников, которые на время проведения опроса учатся минимум в седьмом классе.

Главная задача - оценить, насколько ученик может применить свои знания в реальных жизненных ситуациях и готов к полноценному участию в жизни общества.

Оценивались читательская и математическая компетенции, а также знания в области естественных наук.

Лучшие результаты у китайских школьников. Однако в КНР исследования проводили не по всей стране, а только в четырех провинциях.

Второе, третье и четвертое места заняли Сингапур (населенный преимущественно этническими китайцами), Гонконг, и Макао, входящие в состав КНР на правах автономий.

Пятой идет Эстония, шестой - Канада, седьмой - Финляндия, восьмой - Ирландия, девятой - Южная Корея. Замыкает десятку Польша.

Украина расположилась на 39-м месте, между Люксембургом и Турцией.

Хуже всего ситуация у школьников из Филиппин, Доминиканской республики и Косово, которые в среднем набрали 340 баллов.