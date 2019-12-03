Унитарности и выполнения условий по безопасности: Порошенко назвал "красные линии" Украины на "нормандской" встрече
Об этом заявил в Верховной Раде пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Еспресо.TV.
"Мы должны четко принять дорожную карту по имплементации минского процесса, где компонент безопасности влючительно с выводом войск, выводом российской техники и артиллерии предшествует политической компоненту", - сказал Порошенко.
Пятый президент Украины также предостерег украинскую делегацию от двусторонних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку в таком случае Украина будет лишена поддержки европейских партнеров. Также Порошенко предостерег от согласия с российской требованием прямых переговоров с террористами "ЛНР" и "ДНР".
"Никаких компромиссов по унитарности государства. Никаких переговоров с боевиками. Ибо их "мышиный король" находится в Кремле. И с ним надо вести переговоры. Украина должна быть защищена позицией наших союзников. Переговоры должны быть проведены совместно", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, 9 декабря в Париже запланирована встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции по вопросу урегулирования войны на Донбассе.
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