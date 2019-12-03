Унитарности и выполнения условий по безопасности: Порошенко назвал "красные линии" Украины на "нормандской" встрече

3 декабря, 2019, 16:39

Украинская делегация на "нормандском" саммите в Париже должна стоять на позициях сохранения унитарности государства и требовать выполнения Россией компонента по безопасности Минских соглашений перед политическим

Об этом заявил в Верховной Раде пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Еспресо.TV.

"Мы должны четко принять дорожную карту по имплементации минского процесса, где компонент безопасности влючительно с выводом войск, выводом российской техники и артиллерии предшествует политической компоненту", - сказал Порошенко.

Пятый президент Украины также предостерег украинскую делегацию от двусторонних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку в таком случае Украина будет лишена поддержки европейских партнеров. Также Порошенко предостерег от согласия с российской требованием прямых переговоров с террористами "ЛНР" и "ДНР".

"Никаких компромиссов по унитарности государства. Никаких переговоров с боевиками. Ибо их "мышиный король" находится в Кремле. И с ним надо вести переговоры. Украина должна быть защищена позицией наших союзников. Переговоры должны быть проведены совместно", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 9 декабря в Париже запланирована встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции по вопросу урегулирования войны на Донбассе.