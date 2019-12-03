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Espreso.tvОбществоУкртранснафта на 10 лет продлила контракт на транзит нефти из России

Укртранснафта на 10 лет продлила контракт на транзит нефти из России


фото: ua-energy
АО "Укртранснафта" продлила контракт на транзит российской нефти через нефтетранспортную систему Украины в Европу на 10 лет

Соответствующее соглашение подписали представители "Укртранснафты" с руководством российской компании "Транснефть", передает пресс служба компании.

"3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ОАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продевает его действие на десять лет - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года", - сообщили в Укртранснафте.

Кроме пролонгации договора, дополнительное соглашение между АО "Укртранснафта" и ОАО "Транснефть" актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе.

"При этом базовые принципы сотрудничества между АО "Укртранснафта" и ОАО "Транснефть" остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов" - добавили в компании.

 

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