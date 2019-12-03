Украинская сторона не знает, как пройдет "нормандский саммит", - Кулеба

3 декабря, 2019, 08:23

"Нормандский саммит" - довольно гибкий формат, который предусматривает отступления после протокольной части

Об этом в эфире одного из телевизионных каналов сообщил вице-премьер Дмитрий Кулеба, передает УНИАН .

"Мы не будем в Нормандии делать одной вещи - мы не будем позволять нашим коллегам из РФ создавать любое впечатление о том, что президент Зеленский договаривается о чем-то с Путиным за спиной наших союзников, а также за спиной украинского народа", - сказал он , отвечая на вопрос, состоится ли частная встреча Путина и Зеленского.

По словам Кулебы, потребность в диалоге с Путиным может возникнуть очень спонтанно.

"Вспомните, кстати, Минск. Как проходили переговоры тогда в 2015-м? Как менялись различные форматы. Заранее это все не было запланировано. Но если ради защиты интересов Украины нужно провести такую встречу, она будет проведена. Если она даст возможность сделать шаг вперед. В то же время ни одна попытка расколоть нас и наших партнеров - это не будет допущено", - отметил он.

Кулеба также добавил, что украинская сторона не знает, как пройдет "нормандский саммит" и чего от него ждать, "потому что за столом будут сидеть гроссмейстеры".