Сутки на Донбассе: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины
3 декабря, 2019, 07:17
2 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска вели огонь из стрелкового оружия вблизи Луганского.
4 вражеских обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
2 декабря ни один военнослужащий Объединенных сил вследствие обстрелов не пострадал. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
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