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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины

Сутки на Донбассе: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины

2 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска вели огонь из стрелкового оружия вблизи Луганского.

4 вражеских обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

2 декабря ни один военнослужащий Объединенных сил вследствие обстрелов не пострадал. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

 

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