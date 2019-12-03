США хотят обложить 100-процентной пошлиной французские сыры и шампанское

3 декабря, 2019, 16:21

Правительство США заявило, что может ввести штрафные пошлины до 100% на импортируемое французское шампанское, сумки, сыр и другие товары на сумму $2,4 мдрд

Об этом сообщает Голос Америки.

Офис представителя президента США на международных торговых переговорах заявил, что его расследование показало, что введенный французский налог "несовместим с принципами международной налоговой политики и чрезвычайно обременителен для американских компаний", включая Google Alphabet, Facebook, Apple и Amazon.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что правительство США также рассматривает вопрос о том, стоит ли начинать подобные расследования введения налогов на цифровые услуги в Австрии, Италии и Турции.

"Офис сосредоточен на противодействии растущему протекционизму стран-членов ЕС, который несправедливо нацелен на американские компании, то ли с помощью налогов на цифровые услуги, то ли иных усилий, нацеленных на ведущие американские компании, предоставляющие цифровые услуги", - сказал он.

Торговое агентство США заявило, что планирует собрать комментарии от общественности по предложенному тарифному списку до 14 января, а также провести публичные слушания 7 января. Дата вступления в силу предложенных 100% пошлин пока не указывается.

В список могут попасть некоторые продукты, которые ранее были освобождены от 25% пошлин, введенных Соединенными Штатами в отношении спорных субсидий для авиапромышленности, включая игристые вина, сумки и средства для макияжа - товары, которые сильно ударили бы по французскому гиганту предметов роскоши LVMH и производителю косметики L'Oreal.

Выводы торгового агентства США получили одобрение со стороны американских законодателей и технологических групп США.

"Французский налог на цифровые услуги является необоснованным, протекционистским и дискриминационным", - говорится в совместном заявлении сенаторов Чарльза Грассли и Рона Уидена, членов финансового комитета Сената от республиканской и демократической партии.