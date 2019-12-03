США хотят обложить 100-процентной пошлиной французские сыры и шампанское
Об этом сообщает Голос Америки.
Офис представителя президента США на международных торговых переговорах заявил, что его расследование показало, что введенный французский налог "несовместим с принципами международной налоговой политики и чрезвычайно обременителен для американских компаний", включая Google Alphabet, Facebook, Apple и Amazon.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что правительство США также рассматривает вопрос о том, стоит ли начинать подобные расследования введения налогов на цифровые услуги в Австрии, Италии и Турции.
"Офис сосредоточен на противодействии растущему протекционизму стран-членов ЕС, который несправедливо нацелен на американские компании, то ли с помощью налогов на цифровые услуги, то ли иных усилий, нацеленных на ведущие американские компании, предоставляющие цифровые услуги", - сказал он.
Торговое агентство США заявило, что планирует собрать комментарии от общественности по предложенному тарифному списку до 14 января, а также провести публичные слушания 7 января. Дата вступления в силу предложенных 100% пошлин пока не указывается.
В список могут попасть некоторые продукты, которые ранее были освобождены от 25% пошлин, введенных Соединенными Штатами в отношении спорных субсидий для авиапромышленности, включая игристые вина, сумки и средства для макияжа - товары, которые сильно ударили бы по французскому гиганту предметов роскоши LVMH и производителю косметики L'Oreal.
Выводы торгового агентства США получили одобрение со стороны американских законодателей и технологических групп США.
"Французский налог на цифровые услуги является необоснованным, протекционистским и дискриминационным", - говорится в совместном заявлении сенаторов Чарльза Грассли и Рона Уидена, членов финансового комитета Сената от республиканской и демократической партии.
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