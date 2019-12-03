Шевченко назвал самый сложный момент на посту тренера сборной Украины

3 декабря, 2019, 15:15

Андрей Шевченко назвал сложным моментом на посту главного тренера сборной Украины невыход в финальную часть чемпионата мира-2018

Об этом сообщает FootballHub .

"Прежде, чем достичь какого-то результата, мы прошли через большие трудности. Самым сложным стал невыход из группы на чемпионат мира 2018 года. Но это закалило меня как тренера, закалило игроков и дало уверенность. Позволило верить в то, что мы задумали, верить в ту стратегию, которую мы выбрали. и с каждой игрой у нас все больше и больше росла уверенность, что мы не ошиблись ", - сказал Шевченко, который вывел Украину на Евро-2020 с первого места в отборочной группе, где играли действующие чемпионы Европы - португальцы .

По словам Шевченко, быть тренером сборной Украины сложнее, чем футболистом и капитаном национальной команды.

"Быть футболистом, капитаном сборной - это очень тяжелая ноша. Но быть тренером сборной - гораздо труднее. Поэтому хочу сказать всем будущим тренерам: верьте в себя, никогда не сдавайтесь, и вас ждет успех", - отметил Шевченко.