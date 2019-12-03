Шевченко назвал самый сложный момент на посту тренера сборной Украины
Об этом сообщает FootballHub .
"Прежде, чем достичь какого-то результата, мы прошли через большие трудности. Самым сложным стал невыход из группы на чемпионат мира 2018 года. Но это закалило меня как тренера, закалило игроков и дало уверенность. Позволило верить в то, что мы задумали, верить в ту стратегию, которую мы выбрали. и с каждой игрой у нас все больше и больше росла уверенность, что мы не ошиблись ", - сказал Шевченко, который вывел Украину на Евро-2020 с первого места в отборочной группе, где играли действующие чемпионы Европы - португальцы .
По словам Шевченко, быть тренером сборной Украины сложнее, чем футболистом и капитаном национальной команды.
"Быть футболистом, капитаном сборной - это очень тяжелая ноша. Но быть тренером сборной - гораздо труднее. Поэтому хочу сказать всем будущим тренерам: верьте в себя, никогда не сдавайтесь, и вас ждет успех", - отметил Шевченко.
- Напомним, 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 30 ноября вторым соперником сборной Украины по группе C стала команда Австрии .
- По итогам жеребьевки финальной части Евро-2020 сборная Украины получила расписание матчей на групповом раунде.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-