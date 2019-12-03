Сенат утвердил нового министра энергетики США
3 декабря, 2019, 12:55
Сенат США одобрил назначение Дэна Бройлета на должность министра энергетики вместо Рика Перри
Об этом сообщает The Hill.
"Сенат подтвердил, что Дэн Бройлет возглавит министерство энергетики (DOE), когда Рик Перри оставит ведомство из-за вопросов к его деятельности в Украине", - говорится в сообщении.
До этого Бройлет работал заместителем министра энергетики.
Ранее сообщалось, что глава Министерства энергетики США Год Перри покинул свой пост.
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