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Espreso.tvМирСенат утвердил нового министра энергетики США

Сенат утвердил нового министра энергетики США

Сенат США одобрил назначение Дэна Бройлета на должность министра энергетики вместо Рика Перри

Об этом сообщает The Hill.

"Сенат подтвердил, что Дэн Бройлет возглавит министерство энергетики (DOE), когда Рик Перри оставит ведомство из-за вопросов к его деятельности в Украине", - говорится в сообщении.

До этого Бройлет работал заместителем министра энергетики.

Ранее сообщалось, что глава Министерства энергетики США Год Перри покинул свой пост.

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