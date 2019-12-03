Сенат не нашел доказательств вмешательства Украины в президентские выборы в США, - СМИ
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, ни один из разведывательных органов США никогда не получал данных о вмешательстве правительства Украины в президентских выборах 2016 года.
Глава комитета Ричард Берр отметил, что некоторые официальные лица из Украины действительно хотели бы видеть победителем Хиллари Клинтон, но "я не думаю, что кто-то вмешивался на таком уровне, как это сделала Россия".
Добавим, что сенатский комитет пока контролирует Республиканская партия.
Теорию о "вмешательстве" Украины в выборы в США и внутриамериканские дела продвигала российская пропаганда.
По данным СМИ, Россия организовала многолетнюю спецоперацию, чтобы переложить вину за вмешательство в выборы США в 2016 году на Украину и отвлечь внимание от себя.
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