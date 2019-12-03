Сенат не нашел доказательств вмешательства Украины в президентские выборы в США, - СМИ

3 декабря, 2019, 16:10

Комитет Сената по разведке не нашел доказательств вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, ни один из разведывательных органов США никогда не получал данных о вмешательстве правительства Украины в президентских выборах 2016 года.

Глава комитета Ричард Берр отметил, что некоторые официальные лица из Украины действительно хотели бы видеть победителем Хиллари Клинтон, но "я не думаю, что кто-то вмешивался на таком уровне, как это сделала Россия".

Добавим, что сенатский комитет пока контролирует Республиканская партия.

Теорию о "вмешательстве" Украины в выборы в США и внутриамериканские дела продвигала российская пропаганда.

По данным СМИ, Россия организовала многолетнюю спецоперацию, чтобы переложить вину за вмешательство в выборы США в 2016 году на Украину и отвлечь внимание от себя.