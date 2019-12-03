С начала суток на Донбассе боевики дважды обстреляли украинские войска

3 декабря, 2019, 18:13

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

1 обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 1 обстрел укреплений Объединенных сил: у Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

3 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Наконец, на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК через СММ ОБСЕ, российские оккупационные войска предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки.

Напомним, что в этом городе в Донецкой области с 25 ноября обесточенными остаются около 60 частных домов на улицах Тельмана и Октябрьской. Выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня вооруженных формирований Российской Федерации.

Украинская сторона и, в частности, Луганская областная военно-гражданская администрация, постоянно занимается проблемными вопросами местных жителей. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" сегодня осуществлялись 1 автобусом и 2 электромобилями. Продолжают деятельность по оказанию помощи гражданским сотрудники Красного Креста. Представители ГСЧС Украины провели ежедневное обследование местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста на наличие взрывоопасных предметов. На дороге проходят снегоочистительные работы.

На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, обстановка остается стабильной. Осуществляются мероприятия по соблюдению режима "Тишина"

На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, силами и средствами ГСЧС Украины при обследовании территории было изъято 4 взрывоопасных предмета. Кроме того, разобраны 8 вспомогательных сооружений. Все мероприятия в этой области по графику должны быть завершены 8 декабря этого года.