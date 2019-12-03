Россия заявила о просьбе Венгрии помочь "защитить права" национальных меньшинств в Украине

3 декабря, 2019, 13:28

Спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин заявил, что Национальное собрание Венгрии обратилось в Госдуму с просьбой "объединить усилия" для "защиты прав национальных меньшинств" в Украине

"К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины", - цитирует Володина ТАСС.

Спикер также заявил о большом количестве венгров и поляков, проживающих в Украине.

Ранее Володин отличился манипулятивной заявлением о том, что если в Украине сохранится "национализм и притеснение малых народов", то из состава страны выйдут несколько областей.

Украина назвала заявления Володина неудачной провокацией.