Россия заявила о просьбе Венгрии помочь "защитить права" национальных меньшинств в Украине
3 декабря, 2019, 13:28
Спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин заявил, что Национальное собрание Венгрии обратилось в Госдуму с просьбой "объединить усилия" для "защиты прав национальных меньшинств" в Украине
"К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины", - цитирует Володина ТАСС.
Спикер также заявил о большом количестве венгров и поляков, проживающих в Украине.
Ранее Володин отличился манипулятивной заявлением о том, что если в Украине сохранится "национализм и притеснение малых народов", то из состава страны выйдут несколько областей.
Украина назвала заявления Володина неудачной провокацией.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-