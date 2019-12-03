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Espreso.tvОбществоРада приняла за основу изменения в УПК относительно неприкосновенности депутатов

Рада приняла за основу изменения в УПК относительно неприкосновенности депутатов


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2237, который убирает из законов нормы, связанные с неприкосновенностью народных депутатов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"За" проголосовали 253 нардепа, "против" - 15, воздержались - 80.

Законопроект вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс, закон о народных депутатах и регламент Рады, чтобы они соответствовали Конституции, в которой отменили депутатский иммунитет.

Если закон будет принят в целом, для возбуждения уголовного дела против депутата потребуется только согласие генпрокурора, а для задержания, обыска, прослушки и других мероприятий в отношении депутата - решение судьи и согласие генпрокурора.

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