Рада приняла за основу изменения в УПК относительно неприкосновенности депутатов
3 декабря, 2019, 17:22
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2237, который убирает из законов нормы, связанные с неприкосновенностью народных депутатов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"За" проголосовали 253 нардепа, "против" - 15, воздержались - 80.
Законопроект вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс, закон о народных депутатах и регламент Рады, чтобы они соответствовали Конституции, в которой отменили депутатский иммунитет.
Если закон будет принят в целом, для возбуждения уголовного дела против депутата потребуется только согласие генпрокурора, а для задержания, обыска, прослушки и других мероприятий в отношении депутата - решение судьи и согласие генпрокурора.
- Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
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