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Espreso.tvОбществоРада приняла закон о верификации пенсий и субсидий

Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий

Верховная Рада поддержала закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" с предложениями президента Владимира Зеленского

Решение поддержали 248 народных депутатов, сообщает Укринформ.

"Президент Украины считает указанный закон чрезвычайно важным и поддерживает необходимость введения верификации государственных выплат, осуществляемых средствами государственного и местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. Вместе с тем, он не может подписать данный Законопроект учитывая имеющиеся несогласованности с действующими законами", - отметил представитель президента в Верховной Раде, Руслан Стефанчук.

Депутаты поддержали предложения президента.

  • Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект "О верификации и мониторинг государственных выплат" 7 ноября.
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