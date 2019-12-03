Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий
3 декабря, 2019, 21:29
Верховная Рада поддержала закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" с предложениями президента Владимира Зеленского
Решение поддержали 248 народных депутатов, сообщает Укринформ.
"Президент Украины считает указанный закон чрезвычайно важным и поддерживает необходимость введения верификации государственных выплат, осуществляемых средствами государственного и местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. Вместе с тем, он не может подписать данный Законопроект учитывая имеющиеся несогласованности с действующими законами", - отметил представитель президента в Верховной Раде, Руслан Стефанчук.
Депутаты поддержали предложения президента.
- Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект "О верификации и мониторинг государственных выплат" 7 ноября.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-