Рада приняла постановление об обращении в НАТО о плане действий по членству
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Одобрить текст Заявления Верховной Рады Украины "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины - приобретении полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора", - говорится в постановлении.
Заявление, о принятии которого говорится в постановлении, призывает президента Украины обратиться в декабре 2019 года в НАТО по плану действий относительно членства.
"Верховная Рада Украины постановляет: призвать президента Украины обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года к Североатлантическому совету НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО; уполномочить председателя Верховной Рады Украины на подписание документов, совместно с президентом Украины и премьер-министром Украины, необходимых для подтверждения намерения Украины получить План действий по членству в НАТО; обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной Плана действий по членству в НАТО", - говорится в заявлении.
Постановление, предложенное пятым президентом Украины Петром Порошенко, поддержали 284 народных депутата.
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