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Espreso.tvМир"Я фанат Brexit": Трамп выразил поддержку Джонсону

"Я фанат Brexit": Трамп выразил поддержку Джонсону


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп пообещал не вмешиваться во всеобщие выборы в Великобритании, в то же время выразив поддержку премьер-министру Борису Джонсону и Brexit

Об этом глава Белого дома заявил на полях очередного саммита Альянса в Лондоне, сообщает Sky News.

"Я не буду вмешиваться в (британские, - ред.) вВыборы. Как я уже говорил, я фанат Brexit", - заявил Трамп.

Президент США также положительно высказался о британском премьере Борисе Джонсоне.

"Я останусь в стороне (от выборов, - ред.), но Борис (Джонсон, - ред.) очень компетентный, и я думаю, что он сделает доброе дело", - добавил Трамп.

Также Трамп заявил, что он планирует встретиться с Джонсоном в рамках саммита НАТО, сообщает AFP в Twitter.

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