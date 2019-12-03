"Я фанат Brexit": Трамп выразил поддержку Джонсону
3 декабря, 2019, 17:37
Президент США Дональд Трамп пообещал не вмешиваться во всеобщие выборы в Великобритании, в то же время выразив поддержку премьер-министру Борису Джонсону и Brexit
Об этом глава Белого дома заявил на полях очередного саммита Альянса в Лондоне, сообщает Sky News.
"Я не буду вмешиваться в (британские, - ред.) вВыборы. Как я уже говорил, я фанат Brexit", - заявил Трамп.
Президент США также положительно высказался о британском премьере Борисе Джонсоне.
"Я останусь в стороне (от выборов, - ред.), но Борис (Джонсон, - ред.) очень компетентный, и я думаю, что он сделает доброе дело", - добавил Трамп.
Также Трамп заявил, что он планирует встретиться с Джонсоном в рамках саммита НАТО, сообщает AFP в Twitter.
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