"Ужасная массовая резня": Во время разгона протестов в Иране за 4 дня убиты сотни людей

3 декабря, 2019, 10:23

В Иране за последний месяц количество жертв так называемых "бензиновых протестов" составляет минимум 208 человек, более 2000 получили ранения

Об этом со ссылкой на данные международной правозащитной организации Amnesty International сообщает DW.

Правозащитники заявляют, что на видеозаписях разгона демонстрантов зафиксирована стрельба по безоружным людям.

По пока не подтвержденным данным официальных источников, в стране арестовали более тысячи человек, среди них 180 так называемых "подстрекателей" протестов, которым грозит смертная казнь.

По данным New york times, количество убитых колеблется от 180 до 450 человек. За время проведения митингов не менее 2000 человек получили ранения, еще 7000 были задержаны, пишет издание.

Как отмечается, блокируя сеть интернет, Тегеран сделал все, чтобы информация о протестах, соответствующие видео и фото увидели как можно меньше людей в стране и за ее пределами.

"Шокирующее число погибших - это еще одно доказательство того, что иранские силы безопасности начали ужасную массовую резню", - говорится в докладе правозащитников. Представители Amnesty International призывают привлечь к ответственности виновных за такой "кровавый произвол".