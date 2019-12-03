"План минимум и план максимум". В "Слуге народа" рассказали о планах Зеленского на встрече нормандской четверки

3 декабря, 2019, 16:43

У президента Владимира Зеленского есть план минимум и план максимум, заявил нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев

"План минимум - это, в первую очередь, прекращение огня на всей линии разграничения и освобождение наших пленных и заложников, удерживаемых на оккупированных территориях ОРДЛО", - сказал он в кулуарах Верховной Рады, пишет УНИАН.

Потураев добавил, что план максимум - это настоящая деоккупация.

"То есть вывод всех незаконных вооруженных формирований или разоружение тех, которые могут подлежать разоружению, и только после этого выход на политический процесс - то есть на выборы, которые должны проходить исключительно согласно украинскому законодательству, что автоматически отвечает на вопрос о границе", - пояснил нардеп .

На 9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России.