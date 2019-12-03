"Никакого кэша": законопроект о пенсиях в ОРДЛО не предполагает отправку наличных на оккупированные территории, - нардеп

3 декабря, 2019, 18:35

Законопроект №2083-д о выплатах пенсий жителям оккупированных Россией территорий Донбасса не предусматривает физических выплат наличными в неподконтрольных Украины районах Луганщины и Донетчины

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, передает РБК-Украина .

"Этот законопроект не проработан для того, чтобы выплачивать деньги в кэше на территории неподконтрольной в банках, которые не сотрудничают с украинской банковской системой", - сказала Третьякова.

При этом нардеп назвала законопроект таким, что защищает граждан независимо от места их нахождения.

"Данный законопроект защищает наших граждан независимо от того, где они находятся. Есть много оговорок относительно того, как эту пенсию будут получать, какой будет механизм. Поэтому этот механизм нужно доработать", - добавила Третьякова.