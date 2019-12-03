"Европейская Солидарность" подготовила обращение в ГПУ о "злоупотреблении властью" со стороны Трубы
Об этом заявил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко во время брифинга, сообщает Еспресо.TV.
"Вся страна и весь мир знает, что Трубу прорвало и после этого прорыва потекло такое дерьмо, которое воняет на весь мир. И с каждым днем появляются новые записи из кабинета Трубы. Депутаты из "Европейской Солидарности", в том числе я, подготовили обращение в ГПУ и НАБУ о расследовании преступления, которое совершилось при участии господина Трубы", - сказал Гончаренко.
По его словам, "Европейская Солидарность" видит злоупотребление властью со стороны Трубы.
"Политические репрессии в отношении пятого президента Порошенко, в отношении коммерческих заказов - все это есть на записях, защиты интересов там звучит "Беня, надо защищать его интересы". Это очень серьезная статья, к этому причастен не только Труба. Мы просим исследовать причастность или непричастность к этой преступной группировке господина Андрея Портнова. Мы подготовили заявление "Сообщение об уголовном правонарушении" в порядке ст.214 УК и требуем в течение 24 часов внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершенных несколькими лицами, в частности, директором ГБР - Трубой, руководства Офиса президента Украины Портновым уголовное преступление с предварительной квалификацией ч.1 ст.255, ч.1.ст. 309, ч. 1 ст.364 и покушение на совершение уголовного преступления ч.2.ст.272", - добавил нардеп.
- 19 ноября в сети обнародовали записи разговоров якобы председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете.
- Председатель Государственного бюро расследований Роман Труба считает "фейком и провокацией" обнародованные аудиозаписи телефонных разговоров, на которых он якобы беседует с высокопоставленными чиновниками о расследовании в ГБР дела.
- Напомним, что НАБУ подозревает кума Трубы во взятке в $150 тыс.
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