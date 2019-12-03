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Espreso.tvОбщество"ЕС", "Голос" и "Батькивщина" заявили о "красных линиях" для "нормандской" встречи и недопустимости сдачи интересов Украины

"ЕС", "Голос" и "Батькивщина" заявили о "красных линиях" для "нормандской" встречи и недопустимости сдачи интересов Украины

Фракции партий "Европейская солидарность", "Голос" и ВО "Батькивщина" в Верховной Раде сделали совместное заявление о недопустимости нарушения национальных интересов Украины на "нормандской" встрече в Париже

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Вызовы, стоящие перед Украиной накануне нормандской встречи, могут поставить под угрозу саму украинскую государственность. Поэтому мы провозглашаем "Нет!" капитуляции. И для недопущения реализации сценария Путина в Украине политические партии "Европейская солидарность", "Голос" и ВО "Батькивщина" приняли совместное заявление", - сказал представитель "ЕС" Андрей Парубий.

Политсилы заявили о необходимости соблюдения в ходе переговоров принципиальных позиций - "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине".

Заявление определяет следующие "красные линии":

- никаких компромиссов в отношении унитарного государства, никакой федерализации;

- никаких компромиссов в отношении европейского и евроатлантического курса;

- никаких политических действий, в частности выборов в ОРДЛО до выполнения условий безопасности и деоккупации - вывода войск РФ, разоружения незаконных формирований, передачи Украине контроля над границей с РФ;

- никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма;

- никакого прекращения международных судебных процессов против РФ.

Заявление подписали лидеры политпартий Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук.

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