Пьяный водитель протаранил стену спортзала во время гандбольного матча в Швеции
3 декабря, 2019, 17:27
Во время матча чемпионата Швеции по гандболу нетрезвый водитель протаранил на авто стену спортивного зала
Об этом сообщает Aftonbladet.
Инцидент произошел во время игры молодежного чемпионата Швеции по гандболу в пригороде Стокгольма. Напуганные зрители и игроки в панике покинули арену.
"Срочно покиньте спортивный зал. Мы пока не знаем, что происходит. Все выходите. Убедитесь, что всех эвакуировали из зала", - объявили на арене.
В соцсетях появились слухи, что произошел теракт, но полиция эту информацию опровергла.
29-летний водитель получил незначительные повреждения и был доставлен в больницу. После получения медицинской помощи он был арестован за вождение в нетрезвом состоянии.
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