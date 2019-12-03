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Espreso.tvСпортПьяный водитель протаранил стену спортзала во время гандбольного матча в Швеции

Пьяный водитель протаранил стену спортзала во время гандбольного матча в Швеции


фото: aftonbladet.se
Во время матча чемпионата Швеции по гандболу нетрезвый водитель протаранил на авто стену спортивного зала

Об этом сообщает Aftonbladet.

Инцидент произошел во время игры молодежного чемпионата Швеции по гандболу в пригороде Стокгольма. Напуганные зрители и игроки в панике покинули арену.

"Срочно покиньте спортивный зал. Мы пока не знаем, что происходит. Все выходите. Убедитесь, что всех эвакуировали из зала", - объявили на арене.

В соцсетях появились слухи, что произошел теракт, но полиция эту информацию опровергла.

29-летний водитель получил незначительные повреждения и был доставлен в больницу. После получения медицинской помощи он был арестован за вождение в нетрезвом состоянии.

 

 

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