Пьяный водитель протаранил стену спортзала во время гандбольного матча в Швеции

3 декабря, 2019, 17:27

Во время матча чемпионата Швеции по гандболу нетрезвый водитель протаранил на авто стену спортивного зала

Об этом сообщает Aftonbladet.

Инцидент произошел во время игры молодежного чемпионата Швеции по гандболу в пригороде Стокгольма. Напуганные зрители и игроки в панике покинули арену.

"Срочно покиньте спортивный зал. Мы пока не знаем, что происходит. Все выходите. Убедитесь, что всех эвакуировали из зала", - объявили на арене.

В соцсетях появились слухи, что произошел теракт, но полиция эту информацию опровергла.

29-летний водитель получил незначительные повреждения и был доставлен в больницу. После получения медицинской помощи он был арестован за вождение в нетрезвом состоянии.