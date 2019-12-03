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Espreso.tvОбществоПрезидент внес в Раду законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"

Президент внес в Раду законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом"

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Сообщается, что проект закона предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "обеспечение политической и экономической стабильности в Украине требует существенных изменений в правоохранительной политике государства по борьбе с организованной преступностью, которая представляет значительную угрозу для охраняемых государством прав и интересов граждан, устойчивого развития общества, а также для национальной и публичной безопасности Украины".

Инициированный президентом законопроект предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе", создание и участие в преступных сообществах и т.д.

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