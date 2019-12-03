Президент внес в Раду законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Сообщается, что проект закона предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе".
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "обеспечение политической и экономической стабильности в Украине требует существенных изменений в правоохранительной политике государства по борьбе с организованной преступностью, которая представляет значительную угрозу для охраняемых государством прав и интересов граждан, устойчивого развития общества, а также для национальной и публичной безопасности Украины".
Инициированный президентом законопроект предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе", создание и участие в преступных сообществах и т.д.
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