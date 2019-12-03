Правительство назначило нового главу Госгеокадастра
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины по итогам представления Башлыка в Госгеокадастре.
"Сегодня мы здесь, чтобы коренным образом изменить отношение людей к сфере земельных отношений, в частности к Госгеокадастру как органу, предоставляющему административные услуги", - сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
В правительстве поручили Башлыку провести "тотальную проверку" в службе и уволить людей, "с которыми ассоциируется коррупция в Госгеокадастре".
Денис Башлык возглавлял Департамент международного сотрудничества и рынка земель в Госгеокадастре. Является инициатором успешных масштабных международных проектов со Всемирным банком, USAID, Kartverket. Соавтор ряда инновационных инициатив в сфере рынка земель, в частности по созданию системы мониторинга земельных отношений.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-