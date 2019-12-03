Правительство назначило нового главу Госгеокадастра

3 декабря, 2019, 16:58

Новым председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра выбрали Дениса Башлыка

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины по итогам представления Башлыка в Госгеокадастре.

"Сегодня мы здесь, чтобы коренным образом изменить отношение людей к сфере земельных отношений, в частности к Госгеокадастру как органу, предоставляющему административные услуги", - сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В правительстве поручили Башлыку провести "тотальную проверку" в службе и уволить людей, "с которыми ассоциируется коррупция в Госгеокадастре".

Денис Башлык возглавлял Департамент международного сотрудничества и рынка земель в Госгеокадастре. Является инициатором успешных масштабных международных проектов со Всемирным банком, USAID, Kartverket. Соавтор ряда инновационных инициатив в сфере рынка земель, в частности по созданию системы мониторинга земельных отношений.