Посольство США передало Нацполиции Украины 88 автомобилей
3 декабря, 2019, 18:47
Посольство США передало Национальной полиции Украины 88 автомобилей Renault Duster
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Американские партнеры передали украинским полицейским 88 автомобилей. В церемонии передачи транспорта приняли участие временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко", - говорится в сообщении.
Транспортные средства передадут правоохранителям для службы в территориальных громадах.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-