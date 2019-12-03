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Espreso.tvОбществоПосольство США передало Нацполиции Украины 88 автомобилей

Посольство США передало Нацполиции Украины 88 автомобилей


фото: Нацполіція
Посольство США передало Национальной полиции Украины 88 автомобилей Renault Duster

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Американские партнеры передали украинским полицейским 88 автомобилей. В церемонии передачи транспорта приняли участие временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко", - говорится в сообщении.

Транспортные средства передадут правоохранителям для службы в территориальных громадах.

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