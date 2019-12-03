Погода на среду: Диденко рассказала, где будет идти снег
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, передает Еспресо.TV.
Диденко сообщает, что новый антициклон Sarena вытеснит с большей части территории Украины атмосферные фронты, которые вызвали первый снег.
В среду, 4 декабря, в большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и вечером мокрый снег возможен на Волыни, Ривненской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.
Ветер будет с запада, умеренный, порывистый.
Температура воздуха ближайшей ночью 0-5 градусов мороза, завтра днем в Украине от 3 мороза до 2 тепла.
"В Киеве среда будет прохладной, ночью -2-4 градусов, днем около нуля. В течение дня существенные осадки - вряд разве что вечером есть возможность небольшого мокрого снега", - сообщает синоптик.
Диденко прогнозирует потепление и отсутствие существенных опадков до конца недели.
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