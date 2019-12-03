Погода на среду: Диденко рассказала, где будет идти снег

3 декабря, 2019, 12:18

Антициклон принесет в Украину отсутствие осадков, однако на севере и северо-западе возможен мокрый снег

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, передает Еспресо.TV.

Диденко сообщает, что новый антициклон Sarena вытеснит с большей части территории Украины атмосферные фронты, которые вызвали первый снег.

В среду, 4 декабря, в большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и вечером мокрый снег возможен на Волыни, Ривненской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

Ветер будет с запада, умеренный, порывистый.

Температура воздуха ближайшей ночью 0-5 градусов мороза, завтра днем в Украине от 3 мороза до 2 тепла.

"В Киеве среда будет прохладной, ночью -2-4 градусов, днем около нуля. В течение дня существенные осадки - вряд разве что вечером есть возможность небольшого мокрого снега", - сообщает синоптик.

Диденко прогнозирует потепление и отсутствие существенных опадков до конца недели.