Подготовка к "нормандскому" саммиту: Зеленский провел совещание по реинтеграции ОРДЛО

3 декабря, 2019, 21:43

В Офисе президента Украины состоялось координационное совещание с участием главы государства в рамках подготовки к встрече в "нормандском" формате

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"На совещании обсудили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Владимир Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами", - говорится в сообщении.

На совещании были утверждены 5 сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

Кроме того, было принято решение перед встречей в нормандском формате провести заседание СНБО под председательством президента.