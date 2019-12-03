Подготовка к "нормандскому" саммиту: Зеленский провел совещание по реинтеграции ОРДЛО
3 декабря, 2019, 21:43
В Офисе президента Украины состоялось координационное совещание с участием главы государства в рамках подготовки к встрече в "нормандском" формате
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
"На совещании обсудили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Владимир Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами", - говорится в сообщении.
На совещании были утверждены 5 сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.
Кроме того, было принято решение перед встречей в нормандском формате провести заседание СНБО под председательством президента.
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