Под Киевом в ДТП с маршруткой и Porsche погибли два человека, еще трое - госпитализированы

3 декабря, 2019, 20:01

В городе Буча Киевской области в аварию попали местное маршрутное такси и автомобиль Porsche

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Киевщины Николай Жукович в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

Он опроверг информацию о гибели пешехода.

"У нас пешеход не погиб, у нас два пассажира этого автобуса. Они при ДТП через разбитые стекла как-то вылетели из микроавтобуса. Во время того, как он перевернулся, погибли 2 пассажира автобуса, это парень 1991 г.р. и женщина, пока, что ее данные не установлены", - сказал спикер.

Предварительная причина ДТП: водитель Porsche не пропустил микроавтобус, который двигался по главной, совершил столкновение и сама маршрутка перевернулась.

Водители обследованы, они трезвые. Сейчас полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц.

"Водитель Porsche задержан по ст. 208 УПК, он 1986 г.р. Подозрение еще не объявлено. Трое пассажиров, находившихся в этом автобусе, они госпитализированы, двое осмотрены на месте, они не нуждались в госпитализации", - подытожил Жукович.