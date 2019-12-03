Отсиживался в авто: Роналду появился на церемонии награждения футболиста года в Италии, как только узнал о победе

3 декабря, 2019, 11:11

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду проигнорировал большую часть церемонии награждения футболиста года в Италии и едва не просидел весь вечер в собственном автомобиле

Об этом известный итальянский журналист Танкерди Палмере сообщил в twitter.

Криштиану Роналду пропустил большую часть церемонии Gran Galà del Calcio-2019, на которой вручали награды футболистам, тренерам, арбитрам и менеджерам чемпионата Италии.

"Роналду сидел в своей машине во время церемонии, вплоть до того момента, пока не пришло время получать награду лучшему игроку серии А. Когда время пришло, он наконец вышел из машины, в то время как его охранники светили фонариками в камеры", - рассказал Палмере ..

34-летний Роналду занял третье место в голосовании за "Золотой мяч-2019", пропустив вперед, аргентинца Лионеля Месси и нидерландского защитника Вирджила ван Дейка и проигнорировав 2 декабря церемонию награждения в Париже.