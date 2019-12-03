Отсиживался в авто: Роналду появился на церемонии награждения футболиста года в Италии, как только узнал о победе
Об этом известный итальянский журналист Танкерди Палмере сообщил в twitter.
Криштиану Роналду пропустил большую часть церемонии Gran Galà del Calcio-2019, на которой вручали награды футболистам, тренерам, арбитрам и менеджерам чемпионата Италии.
"Роналду сидел в своей машине во время церемонии, вплоть до того момента, пока не пришло время получать награду лучшему игроку серии А. Когда время пришло, он наконец вышел из машины, в то время как его охранники светили фонариками в камеры", - рассказал Палмере ..
34-летний Роналду занял третье место в голосовании за "Золотой мяч-2019", пропустив вперед, аргентинца Лионеля Месси и нидерландского защитника Вирджила ван Дейка и проигнорировав 2 декабря церемонию награждения в Париже.
PAZZESCO!- Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 2, 2019
Cristiano Ronaldo ha aspettato in macchina nel parcheggio prima di entrare nell'auditorium per i premi della Serie A.
Dopo una decina minuti, finalmente è sceso mentre i bodyguard puntavano le torce sulle telecamere per rovinare le riprese
- Напомним, 2 декабря обладателем "Золотого мяча" в шестой раз стал нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.
- 2 декабря стало известно, что португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду проигнорировал церемонию награждения "Золотой мяч" в Париже.
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